Matin Première - 13/05/2019

06H14 LES CURIEUX. POURQUOI ON VOTE LE 26 MAI ? LP vous propose cette semaine un spécial Curieux consacré aux élections. Tous les niveaux de pouvoirs seront examinés à la loupe. Pourquoi vote-t-on ce 26 mai ? Pour élire qui ? A quoi vont servir ces élus ? Avec quel gouvernement à ce niveau de pouvoir ? Aujourd'hui, on s'intéresse au fédéral avec Philippe WALKOWIAK.



06H48 L'EUROPE EN CAMPAGNE. Olivier BONAMICI, correspondant RTBF à Lisbonne. La grève des profs au Portugal devrait avoir des conséquences sur le vote du 26 mai. Ces professeurs veulent récupérer leurs salaires gelés. Pour le gouvernement socialiste d'Antonio COSTE, c'est hors de question : débloquer les salaires des profs creuserait le déficit public.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER enregistré. Thierry BELLEFROID pour Femmes sauvages du scénariste et dessinateur suisse Tom TIRABOSCO.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s'entretient avec Amandine ALEXANDRE, correspondante RTBF à Londres. A deux semaines des élections européennes, un sondage publié ce dimanche dans The Observer annonce un envol du parti du Brexit de l'europhobe Nigel Farage avec 34 % des votes. Les Britanniques voteront le jeudi 23 mai. Comment expliquer cette envolée du Parti du Brexit ? Farage est-il la solution au problème du Brexit ?



07H40 MA VOIX, MON CHOIX - ELECTIONS 2019. Pour ce deuxième duel, Thomas GADISSEUX reçoit Jean-Claude MARCOURT, candidat PS et Benoît LUTGEN, candidat CDH. Ils se sont quasi plus parlé depuis ce jour de juin 2017 où le président du CDH a éjecté le locataire socialiste du ministère wallon de l'économie. Au programme de ce duel, la question du redressement wallon, des subsides européens, et de la bonne gouvernance.

