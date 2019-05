Matin Première - 10/05/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Jean-Philippe DUCART, porte-parole de Test-Achats. Les additifs sous forme de nanoparticules sont présents dans de nombreux produits alimentaires ( chewing-gum, biscuits, crèmes glacées, sauces, etc ). Pourquoi l'industrie utilise ces nanoparticules et quel est le risque pour la santé ?



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Michel DUFRANNE pour L'Apocalypse est notre chance d'Ava FORTEL. Ava FORTEL est le nom de plume de deux autrices confirmées: Sylvie COQUART-MOREL et Sophie MAURER.



07H10 LE PARTI PRIS D'Alain GERLACHE & François GEMENNE.

1. La campagne électorale manque-t-elle de hauteur ?

2. Le théâtre de Liège parrainé par l'industrie de l'armement. La politique ne s'est-elle pas désinvesti de la culture ?



07H36 LES COULISSES DES POUVOIRS avec Olivier HANRION. Le grand mercato européen est lancé. Des postes importants comme la présidence de la Commission, du Parlement, du Conseil européen, de la banque centrale ou encore de la diplomatie vont tous être remplacés. Comment va se passer la sélection ?



07H42 MA VOIX, MON CHOIX - ELECTIONS 2019. LES DUELS. Thomas GADISSEUX . Pour ce premier duel, c'est Didier REYNDERS, ministre des affaires étrangères, candidat MR et Georges GILKINET, député fédéral sortant et candidat ECOLO qui "confrontent leurs idées".

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS