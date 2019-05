Matin Première - 09/05/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Gilles GOETGHEBUER. Quelle est la responsabilité du sport-spectacle dans la dégradation de l'environnement ?



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Cindya IZZARELLI pour Micro Stockholm, un atelier de création audio créé par deux passionnés de sons : Julien BALDACCHINO et Martin GAMARRA.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT s'entretient avec Jean-Michel SAIVE. A 49 ans et après 25 titres de champion de Belgique, 7 participations aux Jeux olympiques, 74 semaines en tête du classement mondial, Jean-Michel SAIVE arrête sa carrière de pongiste. Jean-Mi disputera ce jeudi soir sa dernière rencontre en Superdivision.



07H32 ECO MATIN. Maxime PAQUAY. Le mécanisme des aides à l'embauche fonctionne-t-il en Wallonie ? D'après l'IWEPS, les résultats sont contrastés.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Il se présente comme candidat Premier ministre et serait l'un des « nouveaux cauchemars » de Bart DEWEVER. La figure de proue des Verts flamands, Kristof CALVO, est l'invité de Thomas GADISSEUX.

