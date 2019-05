Matin Première - 08/05/2019

Plus on est vieux, plus on a de questions

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Benoît GODART, porte-parole de Vias, l'Institut Belge pour la Sécurité Routière. D'ici à 2050, le nombre de conducteurs seniors va doubler. Alors, les seniors sont-ils vraiment dangereux sur les routes ? Dans quels types d'accidents sont-ils impliqués ? Ne faudrait-il pas les obliger à passer un examen médical à partir d'un certain âge ?



06H39 SPORT PREMIERE - LE DOSSIER. Depuis lundi et jusqu'au 4 juin, les musulmans font le Ramadan. Avec quelles conséquences pour les sportifs ? Eby BROUZAKIS a posé la question à deux footballeurs : Mbaye LEYE de Mouscron et Faris HAROU qui joue à l'Antwerp.



06H54 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Hugues DAYEZ pour Temblores (Tremblement), le deuxième long métrage du réalisateur Guatémaltèque Jayro BUSTAMANTE.



07H10 & 07H45 MATIN CITOYEN. Pour le dernier Matin citoyen, Mehdi KHELFAT et Thomas GADISSEUX reçoivent Paul MAGNETTE, PS, et 6 citoyens en studio.



07H35 LA CHRONIQUE DE Joyce AZAR. A l'approche des élections législatives, la VRT a mené une grande enquête auprès de 3 200 Flamands sur ce que devraient être les priorités des politiques. Que retenir de cette enquête ?

