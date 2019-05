Matin Première - 07/05/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec le notaire VAN BENEDEN. Avant d'entrer en maison de retraite ou dans un plus petit appartement, les propriétaires âgés désireux de se séparer de leurs vieux meubles et anciens bibelots surestiment souvent leur valeur!



06H45 LE MONDE EST PETIT. Valérie DUPONT, correspondante RTBF en Italie. Pourquoi les nouveaux gardes suisses prêtent-ils toujours serment le 6 mai ?



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT s'entretient avec Catherine LANEAU, licencié en histoire de l'Ulg. Pourquoi le 8 mai n'est-il plus un jour férié en Belgique alors qu'il l'est toujours en France ? Est-ce une date polémique en Belgique ? Comment commémore-t-on cette date ?



07H31 ECO MATIN. Maxime PAQUAY. Pourquoi les vols en avion pour motifs d'affaires sont-ils en train de fondre ?



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Que va léguer le gouvernement fédéral sortant au prochain locataire du 16 rue de la loi ? Quelle est l'ardoise budgétaire ? L'équipe de Charles MICHEL a-t-elle plombé les finances, comme le dénonce l'opposition, rendant compliquées les promesses électorales de tous les partis ? La ministre du budget, Sophie WILMES, candidate MR à la Chambre, est l'invitée de Thomas GADISSEUX ce mardi.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT