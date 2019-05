Matin Première - 06/05/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Cindya IZARELLI. Les investissements publics européens sont-ils pertinents ? L'ONG Counter Balance interpelle régulièrement la Banque européenne d'investissement qui reste muette. Pourquoi selon l'ONG, certains investissements de la BEI sont problématiques ?



06H39 SPORT PREMIERE - LE DOSSIER. On croyait qu'ils étaient trois. Et bien non, les frères BORLEE sont quatre ! C'est aux Etats-Unis il y a quelques jours que Rayane a rejoint ses frères pour former le premier relais 4 X 400 mètres 100% BORLEE. Qui est Rayane BORLEE ? Rencontre de Gaëtane VANKERKOM.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. A partir de lundi, les chauffeurs de bus De Lijn ne s'arrêteront plus à la gare du Nord. Ils craignent pour leur santé et celles de leurs passagers. Selon les syndicats de De Lijn, le manque d'hygiène et la situation peu sûre autour de la gare sont la cause de leur décision. Ils évoquent des cas de gale, de tuberculose et de paludisme et redoutent une épidémie. Ces craintes sont-elles justifiées ? Quelle est la situation sanitaire des réfugiés de la gare du Nord ? Mehdi KHELFAT reçoit Pierre VERBEEREN, directeur de Médecins du Monde Belgique.



07H25 L'INSTANT Bruno COPPENS



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Il est présenté comme la relève du Parti socialiste. Il serait même potentiel candidat ministre-président. Pierre-Yves DERMAGNE, tête de liste PS à Dinant-Philippeville est l'invité de Thomas GADISSEUX.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT