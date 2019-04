Matin Première - 29/04/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Jean-Claude VERSET. Pourquoi la blockchain commence à révolutionner notre vie ?



06H45 LE MONDE EST PETIT. Bernard DELATTRE, correspondant RTBF à Tokyo. Dans les écoles japonaises, pourquoi le sport électronique suscite-t-il de grands débats ?



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Alvaro OLEART, chercheur au CEVIPOL, le Centre d'Etude de la VIe Politique à l'ULB et membre de l'Institut d'Etudes Européennes pour commenter les résultats des élections législatives en Espagne.



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. Pourquoi les Jeunes de 21 à 30 ans sont-ils de plus en plus concernés par les accidents du travail ?



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. Le programme d'Ecolo est-il un inventaire de nouvelles taxes, comme le dénoncent ses opposants ? Autopsie des mesures des Verts avec le monsieur « chiffres » d'Ecolo, Georges GILKINET.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT