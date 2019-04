Matin Première - 24/04/2019

7:10 - Le plus de Matin Première

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec le professeur de philosophie Matthieu PELTIER, pour un hommage à l'ignorance,...clé de l'intelligence ?



06H55 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Hugues DAYEZ pour Mid 90's, le premier film de l'acteur américain Jonah HILL.



07H11 MATINS CITOYENS 1ère partie. A l'occasion du dispositif électoral de la RTBF Ma voix, mon choix, les citoyens interpellent les politiques 1 fois par semaine, jusqu'au 8 mai.

Ce mercredi de 7h à 8h, retour des MATINS CITOYENS, avec Mehdi KHELFAT & Thomas GADISSEUX. Bernard CLERFAYT, actuel député-bourgmestre de Schaerbeek, tête de liste Défi et candidat Ministre-président à la Région Bruxelloise répondra aux questions de 6 citoyens en studio, 3 à 07h10 et 3 autres à 07h40.



07H26 L'INSTANT Bruno COPPENS



07H34 LES COULISSES DES POUVOIRS. Bertrand HENNE



