Matin Première - 05/02/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Julien ANNART, détaché pédagogique auprès de FOr'J, une fédération de maisons de jeunes et coordinateur gaming pour Quai N°10, lieu culturel à Charleroi. "Enterre-moi mon amour", un jeu qui donne la parole aux réfugiés grâce à une immersion dans leur quotidien.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Sonia DRIDI, correspondante RTBF aux Etats-Unis. La légalisation du cannabis est entrée en vigueur il y a un mois en Californie. L'économie de l'Etat le plus peuplé des USA s'en voit boostée...



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pascal CLAUDE s'entretient avec Henrik UTERWEDDE, politologue à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. La CDU d'Angela MERKEL et le SPD de Martin SCHULZ devrait signer un accord d'ici à mardi pour former une coalition mais ces négociations ne sont pas faciles. Quels sont les points importants à régler ?



07H31 ECO MATIN. Plus de cinquante grands patrons belges lancent un appel pour défendre Brussels Airlines dont l'avenir reste incertain. Un CA aura lieu lundi. Bernard GUSTIN, CEO Brussels Airlines et le directeur financier de la compagnie Jan DE RAEYMAEKER, pourraient être licenciés. L'ancrage belge est-il menacé ? Michel GASSEE s'entretient avec Bernard DELVAUX, patron de la SONACA.



07H47 LES INVITES DE MATIN PREMIERE. Qu'attendent les familles des procès anti-terroristes ? Ce lundi matin débute le procès de Salah ABDESLAM pour les faits rue du Dries à Forest. Thomas GADISSEUX s'entretient avec deux pères, l'un a perdu son fils au Bataclan, l'autre sa fille sur une terrasse d'un café le 13 novembre 2015. Philippe DUPERRON et Jean-François MONTEGUER ont fait le déplacement de Paris pour assister à ce procès. Quelle justice pour les terroristes ? C'est le premier procès d'un série. Certains évoquent la dimension cathartique de ces audiences pour l'opinion. Quel est le regard des victimes ?

Émission Matin Première