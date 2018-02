Matin Première - 01/02/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Jean-Claude VERSET. Quel est l'avenir de la neutralité du net en Europe ? L'Europe est-elle un bon élève en la matière ? Que faudrait-il pour améliorer cette neutralité ?



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Marie MICHIELS à l'occasion de la semaine du son à Bruxelles avec une interview de Jeanne DEBARSY, spécialiste en création sonore.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Jean-Jacques CLOQUET, administrateur délégué de Brussels South Charleroi Airport. Air Belgium va lancer six nouvelles destinations vers la Chine et une à Hong Kong. La nouvelle compagnie opérera exclusivement depuis l'aéroport de Charleroi et se concentrera d'abord sur l'Asie. L'entreprise n'exclut pas à l'avenir de relier l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'aéroport de Charleroi a-t-il pour ambition de devenir une plateforme intercontinentale ? Avec une fréquentation record de passagers en 2017, en hausse de 6%, BSCA ne fait-il pas trop d'ombre aux autres aéroports Belges ?



07H31 ECO MATIN Maxime PAQUAY. L'épargne-carrière entre en vigueur ce 1er février. Qu'est-ce que c'est que ce pot d'heures supplémentaires et de congés à prendre ultérieurement ?



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE en duplex de Namur avec Thomas GADISSEUX. Carrefour croit encore en la Belgique, c'est ce qui ressort de la réunion entre la direction du groupe et le ministre. Comment Pierre-Yves JEHOLET, MR, compte-t-il limiter la casse sociale, selon ses termes ? Est-il possible que l'ensemble des travailleurs licenciés retrouvent un emploi ? Le ministre wallon de l'Economie, dès le début de son mandat, a été très sévère vis-à-vis du Forem. Quel sera le rôle du Forem dans la cellule de reconversion ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT