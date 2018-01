Matin Première - 31/01/2018

The Shape of Water

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec le docteur Arielle NUCHOW. Pourquoi la lumière du soleil est indispensable à notre bonne santé ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Alexandre BILLETTE, correspondant RTBF en Turquie. Le gouvernement turc a dévoilé les plans du nouveau canal d'Istanbul qui doit relier la mer Noire à la mer de Marmara, soit une distance de 45 kilomètres. Cet énorme projet permettra de désengorger le détroit du Bosphore.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Le projet de loi sur les visites à domiciles par des policiers fait couler beaucoup d'encre. Il y a les contre et les pour, plus discrets. Qui sont ces gens ? Pourquoi certains citoyens - parfois de gauche - sont d'accord avec ce projet de loi ? Mehdi KHELFAT s'entretient avec Pierre VERJANS, politologue à l'université de Liège.



07H38 LA CHRONIQUE DE Joyce AZAR. La N-VA vient de pêcher un gros poisson. L'activiste belgo-iranienne Darya SAFAI rejoint les rangs des nationalistes flamands... en vue des prochaines élections communales ?



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Le gouvernement va-t-il faire marche arrière sur le projet de loi des visites domiciliaires ? Dès son retour de Russie, Charles Michel tiendra des consultations, histoire d'apaiser les esprits. Une loge maçonnique a envoyé une lettre à certains députés les invitant à faire barrage à ce texte qui provoque un tollé. De nombreuses voix s'élèvent dans la société civile. Mais quelle est réellement la voix de la franc-maçonnerie en Belgique ? Comment expliquer cette démarche ? Les francs-maçons, se mêlent-ils des affaires de l'Etat ? Quel est le pouvoir des loges dans notre société ? Pourquoi cette culture du secret à l'heure où le débat public et politique invite à la transparence totale ?

Henri CHARPENTIER, grand maître du Grand Orient de Belgique, est l'invité de Thomas GADISSEUX. C'est le premier responsable de la plus grande obédience maçonnique du pays avec 11 000 membres.

