Matin Première - 30/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Delphine CHABBERT. Quelles seront les conséquences pratiques pour les familles qui hébergent des migrants si la loi qui autorise les visites domiciliaires est adoptée ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Florence LA BRUYERE, correspondante RTBF en Hongrie. Le Parti satirique du chien à 2 queues a gagné son procès contre l'Etat hongrois pour avoir créé une application mobile qui incitait à voter nul lors des dernières élections de 2016.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Alvaro OLEART, chercheur au CEVIPOL, le centre d'études de la vie politique de l'ULB et membre de l'Institut d'études européennes. A quelques heures de l'investiture en Catalogne que va faire Carles PUIDGEMONT ? Selon son avocat, son investiture ne peut être conditionnée à une autorisation judiciaire préalable. PUIDGEMONT sera-t-il présent à Barcelone au risque de se faire arrêter ? Le Parlement va-t-il lui confier l'investiture ce mardi à 15h00 ou pourrait-elle être reportée ?



07H38 LA CHRONIQUE DE Safia KESSAS. Il y a de plus en plus de Belges qui émigrent. Quelles sont les raisons qui les poussent à s'installer à l'étranger ?



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Robert VERTENEUIL, secrétaire général de la FGTB. Sommaire: la situation chez Carrefour avec, à la veille d'un conseil d'entreprise qui lancera officiellement le plan de restructuration. La FGTB a lancé un ultimatum au gouvernement, menaçant de lancer une grève générale, si l'équipe de Charles Michel ne revoyait pas sa réforme des pensions.

Le syndicat prépare la contre-attaque, en amenant des propositions chiffrées. Est-ce le décompte final ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT