Matin Première - 29/01/2018

06H48 LE MONDE EST PETIT avec Bernard DELATTRE, notre correspondant RTBF AU Japon où un rapport officiel suscite un tollé en confirmant les dérives d'un programme de la Coopération au développement à destination de jeunes immigrés originaires de pays pauvres. Des ONG parlent d'un dispositif qui a dégénéré en système d'exploitation généralisé, voire en «esclavage moderne ».



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Thierry BELLEFROID pour LES CHIENS DE PRIPYAT scénario Aurélien Ducoudray, dessin Christophe Alliel et couleur Magali Paillat aux éditions Grand Angle



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Chris VAN WESEMAEL Homing Manager chez Gondola. Il est expert dans le Home Improvement. Ensemble, ils reviendront sur le phénomène IKEA, la grandeur du modèle Ikea, sa stratégie, ses dérives et son éthique.



07H31 ECO MATIN. Maxime PAQUAY : L'éolien wallon est en retard. 37 éoliennes installées en 2017, c'est une croissance de 10% de la puissance éolienne installée...pas mal! Sauf qu'en fait, c'est toujours largement insuffisant par rapport aux objectifs annoncés par le gouvernement wallon pour 2020 et 2030. La fédération du secteur dénonce les recours incessants et l'insécurité juridique.



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit la co-présidente d'Ecolo, Zakia Khattabi

