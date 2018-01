Matin Première - 26/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Marianne PERILLEUX pour le lancement le 31 janvier, sur la Grand-Place de Bruxelles, de l'année européenne du patrimoine culturelle.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Valérie DUPONT, correspondante RTBF en Italie. Depuis le 1er janvier, l'Italie fait payer les sachets en plastiques biodégradables dans les magasins. Pourquoi cette décision provoque-t-elle un tollé national ?



07H09 LE PARTI PRIS DE Sophie HEINE, politologue à Oxford et François GEMENNE, politologue à l'Ulg et à Science-Po Paris

1er débat : Carrefour: nouveau drame social en vue ?

2ième débat : ouverture des frontières : est-ce une option politique ?



07H38 LA CHRONIQUE DE Rudy LEONET. Musique et bitcoin: peut-être le début d'une grande histoire d'amour...



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit le ministre des finances Johan VAN OVERTVELDT, N-VA. Le gouvernement fédéral s'attaque-t-il aux PME wallonnes ? L'Union des classes wallonnes s'est montrée critique vis-à-vis des réformes. Evocation avec cet économiste flamand, ancien rédac' chef du magazine Trends de la situation wallonne. Quel est son regard sur le dynamisme économique wallon ? D'autres dossiers au menu : le plan de restructuration de Carrefour, l'entrée en bourse de Belfius, et les éventuels projets de réforme fiscale qu'il encore dans ses cartons.

Émission Matin Première