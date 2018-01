Matin Première - 25/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN. Q/R avec Gilles GOETGHUEBER. Le réchauffement climatique se traduit par toutes sortes de phénomènes météorologiques (cyclone, sécheresse, incendie...). Ce qui engendre de nombreuses conséquences dans divers domaines... Y compris dans le sport.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Pascale GUERICOLAS, correspondante au Canada. Le débat entre Québécois et immigrants musulmans s'est exacerbé au Québec.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Q/R avec Nicole DEBARRE pour le livre de Patrick Roegiers « Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur » paru chez Grasset. Une rencontre en 1948 entre Léopold III, Hergé et Donald Duck sur les rives du lac Leman, en Suisse. Cette année-là tous deux étaient en Suisse , l'un sans Royaume, l'autre en panne d'inspiration. Roegiers imagine leur rencontre en l'intégrant dans un film en train de se tourner.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi s'entretient par téléphone avec le cofondateur de Mediapart Edwy Plenel. Des journalistes et des ONG ont dénoncé dans une tribune les poursuites systématiques dont ils font l'objet quand ils s'intéressent aux activités du groupe Bolloré. Un procès s'ouvre jeudi 25 janvier à Paris et oppose des journalistes et ONG à la Socfin, une holding luxembourgeoise propriétaire de plantations en Afrique et en Asie dont le groupe Bolloré détient près de 40%.



07H38 LA CHRONIQUE DE Camille DE RIJCKE. L'histoire d'une collaboration professionnelle fusionnelle entre un dignitaire nazi et un écrivain juif : Richard Strauss et Stefan Zweig.

