Matin Première - 24/01/2018

7:12 - Le plus de Matin Première

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Pasquale NARDONE. Comment Albert EINSTEIN a dominé l'actualité en 2017 ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Angélique KOUROUNIS, correspondante à Athènes. Des propriétaires endettés risquent la mise aux enchères de leur résidence en 1 seul clic.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Hugues DAYEZ. Interview du réalisateur STEVEN SPIELBERG qui sort son nouveau film Pentagon papers ou The Post dans son titre original.



07H38 LA CHRONIQUE DE Joyce AZAR. Une émission de la VRT télé bat en ce moment des records d'audience. L'idée de Taboe est de faire rire avec des sujets dont on ne rit habituellement pas !



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Jan JAMBON, N-VA. Le gouvernement veut-il casser le mouvement de citoyens qui hébergent les migrants ? Après les opérations policières de ce week-end, c'est une loi qui fait débat au parlement. Jan JAMBON regrette que les opérations du week-end ne soient pas restées confidentielles. Le ministre a demandé une enquête. Evocation également de sa rencontre avec son homologue français, dans le cadre de la lutte antiterroriste.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT