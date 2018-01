Matin Première - 23/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Jean-Claude VERSET. Les premiers tests grandeur nature de la 5G commenceront durant les jeux olympiques d'hiver en Corée du sud. Pourquoi l'appelle-t-on 5 G ? A quoi sera-t-elle utile ? Pour l'utiliser, faudra-t-il acheter un nouveau téléphone ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Chloé GOUDENHOOFDT, correspondante RTBF à Londres. Tout se négocie dans ce Brexit ! L'Europe possède 42 000 bouteilles de vin. Un député conservateur estime que 5 000 de ces bouteilles et 250 bouteilles d'alcool fort doivent revenir au Royaume -Uni. L'alcool n'est pas la seule préoccupation du député. L'Union détiendrait aussi des œuvres d'art d'une valeur de 15 millions d'euros. La part du Royaume-Uni serait de 2,3 millions d'euros.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. La Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes de la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un appel à la transparence et à la cohérence à la ministre de la Culture, Alda GREOLI, cdH. Pour les 77 compagnies, l'octroi des subventions aux opérateurs en arts de la scène est catastrophique, le budget pour l'aide à la création n'a pas augmenté, les processus de décisions et les budgets ne sont pas transparents et la vision de la politique culturelle de la ministre est floue. Mehdi KHELFAT reçoit Julien SIGARD, représentant de la CCTA, la Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes.



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. Dernier service lundi soir pour Jean-Pierre BRUNEAU, qui pendant une quinzaine d'années, faisait partie du club très fermé des restaurants avec 3 macarons au guide MICHELIN. A ce stade, pas de repreneur connu. Tout le contraire du pape de la cuisine française Paul BOCUSE décédé samedi: il a construit un empire gastronomique et préparé sa succession pour que son histoire continue.



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. Que devient la gauche en Flandre ? Les socialistes flamands ont le blues. Après le crash anversois, le spectre des affaires refait surface. Le sp.a veut rebondir et propose un nouveau socialisme. Concrètement quel est le projet, au-delà du slogan ? Que pense le président du sp.a John CROMBEZ du PS ?

