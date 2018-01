Matin Première - 22/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Pierre HERMANT. D'après Howard GARDNER, psychologue et éducateur à l'Université d'Harvard, il existe 7 formes d'intelligence. Quelles sont ces 7 formes d'intelligence et laquelle devrait être stimulée pour se préparer au monde de demain ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Sébastien FARCIS, correspondant RTBF en Inde. Un prince indien gay ouvre les portes de son palais pour accueillir des homosexuels. Une initiative inédite dans un pays où l'homosexualité est toujours un crime.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Alexis DESWAEF, président de ligue des droits de l'homme. Une opération de la police fédérale était prévue ce dimanche soir au Parc Maximilien et dans la zone de la gare du Nord, là, où se trouvent la majorité des migrants.En soutien aux migrants, plus de 2000 personnes ont formé une chaîne humaine devant la gare du Nord. En fonction de la présence de la police, d'autres actions sont prévues au moins une fois par semaine autour de la gare du Nord.



07H38 LA CHRONIQUE D'Amid FALJAOUI. Comment APPLE, en rapatriant 269 milliards de dollars aux Etats-Unis, va faire gagner les Républicains aux élections de novembre et permettre à Trump d'être sans doute réélu ! C'est un nouveau signe du pouvoir des GAFA ( Google, Apple, Facebook et Amazon )



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Céline FREMAULT, ministre bruxelloise CDH du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Aide aux personnes et des Personnes handicapées. Au sommaire : les allocations familiales, le survol, les descentes policières dans la capitale. Où va Bruxelles ? Les francophones commencent à ouvrir le débat sur une réforme des institutions. Les socialistes flamands ont ouvert le bal, Ecolo a rebondit, chacun y va désormais de ses propositions. Le ministre de l'Intérieur a annoncé des opérations ce dimanche, pour « endiguer l'afflux de migrants ». Comment réagit Céline FREMAULT, membre du gouvernement bruxellois.

