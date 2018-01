Matin Première - 19/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Marianne PERILLEUX. L'abri anti-aérien de la Cité Miroir à Liège est le seul classé en Wallonie et à Bruxelles. Construit pendant la guerre, en 1942, il s'agissait au départ des Bains et Thermes de la Sauvenière.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Leila BERATTO, correspondante RTBF à Alger. Pourquoi depuis une semaine l'Algérie interdit l'importation de près de nonante produits finis ?



07H09 LE PARTI PRIS DE Catherine ERNENS, journaliste à Moustique et du politologue François GEMENNE.

1er débat : 1 an de TRUMP et de fake news. Y a-t-il encore une vérité dans le débat public ?

2ième débat : affaire Opaline MEUNIER. Est-ce vraiment les jeunes qui vont renouveler la classe politique ?



07H38 LA CHRONIQUE DE Rudy LEONET. La mode des verres et des assiettes oversize, ce n'est pas juste pour faire joli, ça influence ce que l'on mange et ce que l'on boit !



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX s'entretient, depuis le centre d'accueil des migrants Ulysse à Bruxelles, avec Mehdi KASSOU, porte-parole de la plateforme citoyenne pour l'accueil des réfugiés. Le ministre de l'Intérieur a prévenu que la police interviendra dans les jours qui viennent pour endiguer l'afflux de migrants dans la capitale. Comment réagit la plateforme ? Comment continue-t-elle à s'organiser après plusieurs mois d'activité et en plein hiver ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT