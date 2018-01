Matin Première - 18/01/2018

House of cards montois et anversois

06H19 LES CURIEUX DU MATIN. Gilles GOETGHEBUER. Au Japon, un kayakiste de renom a tenté d'empoisonner un jeune rival plus fort que lui. Lors des championnats nationaux en septembre 2017, Yasuhiro SUZUKI a versé un stéroïde anabolisant dans la gourde de son concurrent pour le rendre positif au contrôle antidopage. Empoisonner son adversaire pour l'éliminer, est-ce un classique dans l'histoire du sport ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Emmanuelle STEELS, correspondante au Mexique. Une importante étude vient de révéler la cause d'une épidémie qui a ravagé les populations indiennes du Mexique et du Guatemala peu après l'arrivée des Espagnols, il s'agirait de la salmonellose.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Nicole DEBARRE pour le spectacle Qui a tué Amy WINEHOUSE ? de Pietro PIZZUTI au théâtre du Blocry à Louvain-la-Neuve. Interview de l'acteur Gauthier JANSEN.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Pierre-Guillaume MEON, professeur d'économie à l'Ulb, auteur avec Marco GIANNI, professeur à la London School of Economics, de l'enquête annuelle du European Social Survey. Les deux chercheurs démontrent dans cette enquête que le racisme a augmenté depuis l'élection de Donald TRUMP.



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit l'ex-Ministre président wallon, Paul Magnette, PS, actuel bourgmestre de Charleroi. Retour notamment sur le plan d'investissement wallon de 5 milliards d'euros répartis sur 31 projets, de 2019 à 2024.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT