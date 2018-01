Matin Première - 17/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Xavier DAFFE, rédacteur en chef du Moniteur de l'automobile pour les résultats de l'enquête mobilité commanditée par le magazine.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Damien SIMONART, correspondant RTBF en Pologne. Le débat sur le droit à l'avortement est relancé dans la très catholique Pologne, à cause d'une nouvelle loi qui veut le restreindre.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. La future gestion de la grande mosquée de Bruxelles reviendra à la Belgique. Le ministre des Affaires étrangères saoudien, en visite à Bruxelles ce mardi, et son homologue belge Didier REYNDERS se sont mis d'accord sur ce point. Qui va reprendre la gestion de la mosquée et de quelle manière ? Qui va la financer ? Pour en parler, Mehdi KHELFAT reçoit Georges DALLEMAGNE, député fédéral cdH à la Chambre et ancien vice-président de la commission d'enquête sur les attentats du 22 mars.



07H38 LA CHRONIQIUE DE Joyce AZAR. Suite aux tweets racistes - essentiellement en flamand - envers Angeline FLOR PUA, la nouvelle Miss Belgique d'origine asiatique, le quotidien De Morgen s'est demandé si le racisme est en train de contaminer la Flandre ?



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Pourquoi s'engager en politique ? Qu'est-ce qui fait courir les jeunes en politique ? Thomas GADISSEUX reçoit Opaline MEUNIER. L'ex-présidente de l'Union des étudiants francophones, l'Unecof, a été récemment nommée déléguée générale à la société civile au cdH. Elle s'apprête à se lancer dans l'arène également à Mons, théâtre d'une des batailles politiques les plus féroces pour le prochain scrutin communal. A l'heure où certains plus expérimentés quittent la scène, amers du climat actuel, pourquoi Opaline MEUNIER a décidé de faire le pas ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT