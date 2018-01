Matin Première - 16/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Nicolas LEJMAN. Tuer un homard en le plongeant dans de l'eau bouillante est désormais interdit en Suisse. Il faudra d'abord tuer le crustacé avant de le passer à la casserole. Mais un homard ressent-il vraiment la douleur ? Les scientifiques sont-ils unanimes ? Que pensent les cuisiniers et les défenseurs des animaux de cette décision ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Valérie HIRSCH, correspondante RTBF en Afrique du sud. Faut-il supprimer les uniformes scolaires, vestige couteux du colonialisme britannique ?



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Himad MESSOUDI pour la série Jean-Claude VAN JOHNSON diffusée sur Amazon Video, avec Jean-Claude VAN DAMME.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Emmanuel MACRON se rend ce mardi à Calais. Il va visiter un centre d'accueil de migrants avant de rencontrer des associations et les forces de l'ordre. A cette occasion, Mehdi KHELFAT s'entretient avec Sophie DJIGO, philosophe, auteure des Migrants de Calais, une enquête sur la vie des migrants en transit. Sophie DJIGO est venue récemment à Bruxelles, constater la situation au Parc Maximilien et à la gare du Nord. Que pense-t-elle des initiatives citoyennes à Bruxelles et de la situation des migrants en Europe ? Quel est son avis sur la politique migratoire actuelle des autorités françaises et belges ?



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit le secrétaire général de la CNE, Felipe VAN KEIRSBILCK. Le Conseil national des pensions a pris acte ce lundi de la fin de la concertation sociale sur la réforme emblématique des pensions. Les partenaires sociaux vont acter leur désaccord sur la pénibilité des métiers, le financement de la réforme et le mécanisme de la pension à points. Le gouvernement reprendra donc la main. Avec quelles conséquences ? + la situation des enseignants et l'emploi chez Ryanair

