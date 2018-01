Matin Première - 15/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Julie FRERE, porte-parole de test-achats. Les valises de cabine interdites à partir de ce lundi chez Ryanair. ? Ryanair refuse toujours d'indemniser les frais suite aux annulations de vols fin 2017. ? Pourquoi les surcouts en cas de paiement par carte bancaire d'un billet d'avion sont-ils toujours autorisés en Belgique ? Ils auraient dû être prohibés depuis le 13 janvier grâce à une directive européenne...qui n'a toujours pas été transposée chez nous.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Valérie DUPONT, correspondant RTBF en Italie. Les Italiens voteront pour renouveler le parlement le 4 mars. Et pour l'instant, la campagne électorale est une véritable foire au boudin !



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Oxfam-Magasins du monde et achAct ont mené ce samedi une action devant le magasin Primark à Bruxelles. Ces associations souhaitent savoir dans quelles usines sont fabriqués ces vêtements et dans quelles conditions travaillent les ouvriers. 68 00 personnes ont signé une pétition pour plus de transparence dans l'industrie du vêtement. Qu'est-ce qui a changé depuis l'accident du Rana Plaza en 2013 ? Quelles sont les marques qui, depuis l'effondrement du bâtiment, ont revu leur copie ? Quelles sont celles qui n'ont rien changé ? Pour répondre à ces questions, Mehdi KHELFAT reçoit Bruno GEMENNE, responsable du service mobilisation jeunes d'Oxfam-Magasins du monde.



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. On assiste à une guerre des prix sur les crédits auto. Les taux n'ont jamais été aussi bas et pour certaines banques de taille moyenne c'est l'occasion de se faire connaître et surtout de grappiller des parts de marché aux grandes.



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Willy BORSUS, MR, Ministre-Président de la Wallonie. Au sommaire : les allocations familiales, le plan d'investissements, le décumul des députés.

