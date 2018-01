Matin Première - 12/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Adrien JOVENEAU. Daniel BALAVOINE nous quittait il y a 32 ans, le 14 janvier 1986, dans un accident d'hélicoptère, alors qu'il participait à une action humanitaire en marge du rallye Paris-Dakar. Extraits d'une interview que Balavoine avait accordée à l'époque à Adrien. Le chanteur parle notamment de politique, d'argent et des maisons de disque.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Pascal THIBAUT, correspondant RTBF à Berlin. Depuis le 1er janvier, l'Allemagne est le premier pays à avoir mis en place une loi qui prévoit de punir les réseaux sociaux qui ne suppriment pas des propos haineux visibles sur leur plateforme. L'amende peut monter jusqu'à 50 millions d'euros. Cette nouvelle législation ne fait pas l'unanimité des dirigeants et d'une partie des utilisateurs.



07H10 LE PARTI PRIS avec Catherine ERNENS, journaliste à Moustique et Alain GERLACHE, journaliste RTBF

1er débat : La tribune des cent femmes entraîne-t-elle une hystérie collective ?

2ième débat : Salon de l'auto. Tous accro à la voiture ?



07H38 LA CHRONIQIUE DE Rudy LEONET. Payer sa place de cinéma plus chère pour pouvoir choisir son siège... les dirigeants d'AMC Theatre, une des plus grandes chaines de salles de cinéma des Etats-Unis, y songent...



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Quel est l'avenir de l'auto ? Certains veulent la bannir, d'autres la rendre moins polluante et beaucoup s'apprêtent à en acheter. Il y a plus de 550.000 nouvelles immatriculations, chaque année, en Belgique. L'heure est aussi au covoiturage, à la mobilité douce. Quelles conséquences pour le secteur automobile chez nous ? A-t-on tiré les leçons du Dieselgate ? Pour la première fois depuis longtemps, les ventes de véhicules à essence dépassent celles des voitures Diesel. Est-ce réellement bon pour la planète ? Sur quoi l'industrie automobile mise-t-elle ? Comment sera la voiture de demain ? Pour répondre à ces questions, Thomas GADISSEUX reçoit Philippe DEHENNIN, président de la Febiac, la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT