Matin Première - 11/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN. Gilles GOETGHUEBUER pour le 40ième Dakar Raid, anciennement Paris-Dakar, qui a connu pas mal de déboire depuis sa création. Un rallye fort décrié, notamment pour les +/- 65 morts qu'il laisse derrière lui et pour le déploiement de richesses dans des pays souvent pauvres. Mais au fait, ce rallye a-t-il des qualités ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Olivier BONAMICI, correspondant RTBF à Lisbonne. Au Portugal, PAN, le Parti des Animaux, a de plus en plus d'influence et avec seulement 1 député au parlement, il arrive à faire voter des lois pro-animaux et pro-végétarien.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. A l'occasion de l'ouverture du salon de l'auto - ce jeudi pour les professionnels et vendredi pour le grand public - Mehdi KHELFAT reçoit Thierry WILLEMARCK, Président du Touring Club de Belgique.



07H41 LE CAFE SERRE. L'instant bonne humeur de Matin 1ère avec Bruno COPPENS.



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Kristof CALVO, chef de file GROEN au parlement fédéral. Ce jeudi, le Premier ministre s'exprimera pour la première fois devant les députés depuis la saga des Soudanais rapatriés. Sur les bancs de l'opposition, qu'attend Kristof CALVO ?

