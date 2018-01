Matin Première - 10/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Pierre HERMANT. La voiture partagée semble promise à un bel avenir. Comment s'opèrera ce partage, avec quel type de véhicule et pour quel type de trajet ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Bernard DELATTRE, correspondant RTBF à Tokyo. Au Japon, on peut maintenant rendre hommage à un défunt comme on va commander un hamburger au drive-in de son fast-food préféré.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Hugues DAYEZ pour Three Billboards, qui a remporté 4 Golden Globes ce dimanche à Hollywood.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Un collectif de femmes publie ce mardi une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer le puritanisme apparu depuis l'affaire WEINSTEIN. L'actrice Catherine DENEUVE, la philosophe Peggy SASTRE ou encore la polémiste Elisabeth LEVY font partie des 100 signataires. Pour ces écrivaines, journalistes, comédiennes ou chercheuses, « ...le viol est un crime mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit ». Elles estiment que les hommes sont « libres d'importuner les femmes » et « s'opposent aux campagnes de délation, à la justice expéditive et aux vagues purificatoires .. » Pour réagir à cette carte blanche, Mehdi KHELFAT reçoit Céline CAUDRON, coordinatrice à Vie Féminine.



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Le patron d'Ice Watch, Jean-Pierre LUTGEN est l'invité de Thomas GADISSEUX. Jean-Pierre LUTGEN est lauréat du prix du manager de l'année, récompense décernée par le magazine économique Trends-Tendance. A la tête d'une success story wallonne, Jean-Pierre LUTGEN est parti de rien, il y a 10 ans, pour faire finalement d'Ice Watch une marque mondialement connue. Quel est son regard sur l'entreprenariat ? Sur l'écosystème wallon et le dynamisme économique ? Alors que son frère, Benoît LUTGEN, vient de vivre une année compliquée, comment décrypte-t-il les politiques économiques ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT