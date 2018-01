Matin Première - 09/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN. Avec Pasquale NARDONE. Une portion hebdomadaire de poisson rendrait les enfants plus intelligents. C'est ce qu'affirme une nouvelle étude américaine. Les omégas-3 contenus dans le poisson amélioreraient non seulement leur intelligence mais aussi la qualité de leur sommeil.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Florence LA BRUYERE, correspondante RTBF à Budapest. En Hongrie, les aires de jeux ne sont pas du tout adaptées aux les handicapés. Une mère de famille a imaginé des jeux d'extérieur pour que tous les enfants, valides ou non, puissent s'amuser ensemble.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Alexandra VASSEN pour la présentation de la troisième édition des D6bels Music Awards marquée par la grande soirée télé le vendredi 26 janvier en direct sur la deux. Avec une interview de Jean-Philippe KETZ, coordinateur des D6bels Music Awards.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Bruno HELLENDORFF, chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'informations sur la paix et la sécurité, coordinateur du programme Paix et sécurité en Asie-Pacifique. Les deux Corée se rencontrent ce mardi à Panmunjom, un village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée. Les deux pays ne s'étaient plus rencontrés depuis 2015.



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Charles MICHEL, Premier ministre MR. Charles MICHEL est-il sous pression à l'approche de la plénière de cette semaine ? La crise soudanaise aura-t-elle raison de son gouvernement ? Que peut-on attendre de l'enquête indépendante censée faire la clarté dans ce dossier ? + évocation des grands dossiers à traiter par le gouvernement: plan d'investissement, y compris le pacte énergétique, les réformes fiscales et la sécurité.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT