Matin Première - 08/01/2018

Les plus gros succès cinéma non récompensés

06H19 LES CURIEUX DU MATIN. Avec Julien ANNART. Enterre-moi mon amour, un jeu pour mobile qui facilite l'immersion dans la vie des réfugiés. Son but : mettre en exergue les difficultés et situations extrêmes auxquelles sont confrontés les migrants à travers le périple d'un couple syrien raconté sous forme d'une conversation.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Anne VIGNA, correspondante RTBF au Brésil. Les Cariocas ne cessent d'avancer leur précarnaval pour le vivre loin des touristes. Les Blocos, les groupes de musiciens, défilaient déjà nombreux ce week-end.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Hugues DAYEZ pour les résultats des 75ième Golden Globes, qui récompensent films et séries de 2017.



07H38 LA CHRONIQIUE D'Amid FALJAOUI. L'effet PAVAROTTI affecte tous les secteurs économiques...mais de quoi s'agit-il ?



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Ahmed LAAOUEJ, chef de file de l'opposition socialiste au parlement fédéral. Au sommaire : la gestion des rapatriements des migrants au Soudan, la situation du Premier ministre et de son gouvernement et les réformes économiques votées fin décembre.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS