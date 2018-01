Matin Première - 05/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN. Avec Arielle NUCHOWICZ, médecin. Faire la grasse matinée, est-ce dangereux pour la santé et dormir plus tard le week-end, cela permet-il de récupérer ?



06H48 LE MONDE EST PETIT. Sébastien FARCIS, correspondant RTBF en Inde. Pourquoi le gouvernement Indien interdit-il dorénavant les publicités à la télévision pour les préservatifs ?



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s'entretient avec Raoul MOULIN, secrétaire permanent à la CSC police. Le comité P critique la police pour sa gestion des événements, prévisibles ou soudains. Les 15 pages du rapport pointent plusieurs manquements : le manque de solidarité entre les zones de police, certaines zones refusant d'aider les zones voisines en cas de nécessité, le manque de professionnalisme dans la formation et les entraînements et le manque de moyens.



07H23 SEQUENCE PROSPECTIVE INTER avec Daniel FONTAINE. De la Chine à l'Amérique latine, en passant par la Russie, l'Europe et l'Afrique, à quoi va ressembler le monde en 2018 ?



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Jacques CREMERS reçoit Nicolas VADOT, caricaturiste au Vif L'Express et à L'écho, à l'occasion des trois ans de l'attentat à Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Comment cet événement influence-t-il encore aujourd'hui le travail des caricaturistes et plus généralement la liberté d'expression ?

