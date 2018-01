Matin Première - 04/01/2018

06H19 LES CURIEUX DU MATIN. avec Thierry BELLEFROID pour "Le monde Cannibale", la dernière partie de la trilogie "Solo", la bande dessinée violente d'Oscar MARTIN.



06H48 LE MONDE EST PETIT. Alexandre BILLETTE, correspondant RTBF à Istanbul. Un rapport sur les violences envers les femmes vient de sortir. Il est accablant et confirme les constatations des associations : les violences faites aux femmes ( agressions, harcèlements et meurtres ) sont en forte croissance depuis quelques années dans ce pays.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Françoise BARE pour l'année que Bruxelles consacre à Victor HORTA en 2018.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Ce jeudi, c'est la journée mondiale du braille. A cette occasion, Pierre-Yves MEUGENS reçoit Michel MAGIS, directeur de la Ligue braille.



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Jacques CREMERS s'entretient avec Steve LAUREYS, prix FRANCQUI 2017, la plus haute récompense dans le domaine de la recherche en Belgique. Steven LEUREYS est médecin, spécialiste du cerveau et du coma. Professeur et chercheur à l'université de Liège, il travaille au sein du GIGA, le Groupement Interdisciplinaire de Génoprotéomique Appliquée. Au sommaire : ses travaux scientifiques, l'avenir des soins de santé, les études de médecine et la recherche scientifique chez nous.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS