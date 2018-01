Matin Première - 03/01/2018

Glasgow, "the place to be" cet été

06H19 LES CURIEUX DU MATIN avec Pasquale NARDONE sur les peaux synthétiques.



06H48 LE MONDE EST PETIT avec Chloé GOUDENHOOFT, correspondante RTBF, au Royaume-Uni : un pays qui s'oriente de plus en plus vers une démarche d'intégration. Comment gère-t-il la question de la diversité ? Un exemple de programmation à la BBC pour illustrer cette démarche.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Hugues DAYEZ a choisi un drame intitulé "L'échappée belle" avec un face-à-face entre deux immenses acteurs : Donald Sutherland et Helen Mirren... avec un thème difficile, celui de l'approche de la mort.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s'entretiendra avec Firouzeh NAHAVANDI de la situation en Iran. Firouzeh NAHAVANI est docteur en sciences sociales à l'ULB. Elle porte une double casquette tant en recherche en développement que celle du Moyen-Orient, son évolution socio-politique et plus particulièrement en Iran.



07H23 RETROSPECTION Retour avec Marc SIRLEREAU sur 2018 qui sera une année électorale avec un scrutin important : les élections communales et provinciales du 14 octobre



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Jacques CREMERS : David Clarinval, chef de groupe MR à la Chambre, député bourgmestre de Bièvre.

Ensemble, ils reviendront sur :

(1) la communication du Premier ministre sur le réseau social Facebook concernant la politique migratoire de son gouvernement, ainsi que sur la carte blanche des frères Dardenne demandant la démission de Théo Francken.

(2) les critiques de l'UCM à propos de la réforme de l'impôt des sociétés, notamment les mesures compensatoires pour bénéficier du taux d'imposition réduit à 20 pc.

(3) le tax shift et de l'augmentation (ou pas ?) du pouvoir d'achat des citoyens alors que débuteront les soldes d'hiver.

