Matin Première - 22/12/2017

06H19 LES CURIEUX DU MATIN. Jean-Claude VERSET. En cette fin d'année, une prophétie inquiétante sur l'intelligence artificielle : des robots tueurs effraient les scientifiques...



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Michel DUFRANNE pour le Petit dico à l'usage des darons et des daronnes qui désespèrent de comprendre leurs enfants de Salah GUEMRICH.



07H10 LE PARTI PRIS D'Alain GERLACHE et François GEMENNE.

1er débat : Renvoyer des Soudanais dans leur pays, est-ce une faute politique ?

2ième débat : Marc COUCKE : le milliardaire aux deux visages



07H23 LES COULISSES DES POUVOIRS. Henry DE LAGUERIE, correspondant RTBF à Barcelone. Analyse des résultats des élections en Catalogne.



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Au lendemain de l'assemblée générale de Publifin, Cédric HALIN, Cdh, est l'invité de Thomas GADISSEUX. Echevin à Olne, actionnaire de l'intercommunale, Cédric HALIN est à l'origine des révélations du scandale. C'était il y a un an, le 20 décembre 2016. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Comment les communes comptent-elles réagir ? Comme analyse-t-il la situation ? et l'attitude de son parti ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT