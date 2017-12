Matin Première - 21/12/2017

Pour les banques, on a fait sauter les traités pendant 24h pour les aider et pour du social on ne le ferait pas ?

06H19 LES CURIEUX DU MATIN. Marianne PERILLEUX. Classée depuis 1985, découverte d'une église romane surprenante dans le village d'Hody, en province de Liège. Cette église n'est pas souvent accessible et il n'y a qu'une messe par mois. La prochaine aura lieu le 24 décembre au soir.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Marie MICHIELS. eLegal, la nouvelle série RTBF, à voir sur la Une dès le 13 janvier. Interview du réalisateur, Alain BRUNART.



07H13 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Elections en Catalogne ce jeudi. La participation devrait être forte. Les derniers sondages prévoient un résultat serré entre unionistes et indépendantistes. Mehdi KHELFAT s'entretient avec Xavier ARBOS, professeur de droit constitutionnel à l'université de Barcelone. Quels sont les scénarios possibles à quelques heures des résultats du scrutin ? Ce scrutin peut-il dénouer la crise qui secoue l'Espagne ? Si le front pour l'indépendance est écrasant, que va faire Madrid ? Si ce n'est pas le cas, comment vont réagir les indépendantistes ?



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. Qui est Marc COUCKE, troisième fortune de Belgique et bientôt nouvel homme fort du Sporting d'Anderlecht ?



07H47 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Raoul HEDEBOUW, porte-parole du PTB et député fédéral. Retour sur le fiasco hivernal de l'accord de l'été. Nous réagirons à l'interview du Premier ministre, ce mercredi soir dans A votre avis. Le PTB compte-t-il clarifier son propos en 2018, à l'approche des élections ? Quel rôle jouera Raoul HEDEBOUW aux communales ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT