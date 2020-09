Le parti pris : Et vous dans tout ça ? sur Auvio

MATIN CITOYENS. ET VOUS DANS TOUT CA ? Tout au long de la semaine nous consacrerons la tranche du 8-9 à la parole citoyenne. Nous évoquerons ensemble plusieurs dossiers importants, au centre des discussions gouvernementales. Ce lundi, nous aborderons les dossiers des pensions, du refinancement de la santé, et du climat avec :

• LOUISE VANDEN ABEELE – Etudiante en deuxième année de droit, militante pour le climat au sein de Youth for Climate et militante au sein de Amnesty Jeunes.

• QUENTIN LAMELYN – Médecin indépendant, qui s’occupe de la gestion hospitalière au centre hospitalier Epicur