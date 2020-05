Le parti pris : Elections fédérales... 1 an après sur Auvio

Á l’occasion de l’anniversaire des dernière élections fédérales et dans le contexte de crise actuel, François HEUREUX invite des travailleurs, représentants de la société civile afin d’entendre leur voix durant cette épidémie du Coronavirus.

Comment vivent-ils cette crise sanitaire et économique ?

Comment perçoivent-il leur avenir professionnel ?

Qu’attendent-ils du monde politique ?



Pour en parler, nous recevons :



Luc Petit, créateur, producteur et metteur en scène de spectacles. Il vient de signer une carte blanche dénonçant le sort réservé aux artistes par le monde politique.