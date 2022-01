Mathieu Palain pour son roman "Ne t'arrête pas de courir" (L'Iconoclaste), Prix Interallié 2021 et Prix du Roman des Étudiants France Culture - Télérama 2021.



De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se font face pendant deux ans, tous les mercredis. L'un, Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain, alors qu'il rêvait d'une carrière de footballeur. L'autre, Toumany Coulibaly, cinquième d'une famille malienne de dix-huit enfants, est à la fois un athlète hors norme et un cambrioleur en série. Quelques heures après avoir décroché un titre de champion de France du 400 mètres, il a passé une cagoule pour s'attaquer à une boutique de téléphonie. Au fil des mois, les deux jeunes trentenaires deviennent amis. Ils ont grandi dans la même banlieue sud de Paris. Ils auraient pu devenir camarades de classe ou complices de jeux. Mathieu tente d'éclaircir « l'énigme Coulibaly », sa double vie et son talent fracassé, en rencontrant des proches. Il rêve qu'il s'en sorte, qu'au bout de sa course, il se retrouve un destin. Tout sonne vrai, juste et authentique dans ce livre. Mathieu Palain a posé ses tripes sur la table pour nous raconter ce face-à-face bouleversant. Quand la vraie vie devient de la grande littérature.