Mathias Malzieu de Dionysos - Entrez sans frapper - 18/02/2019

Le chanteur du groupe Dionysos, écrivain, réalisateur français Mathias Malzieu pour son roman "Une sirène à Paris" (Albin Michel), son nouvel album mais aussi le docu. "Norvège, l'appel du merveilleux" disponible sur Arte, qui raconte la ballade de 3 000 km en skateboard de notre aventurier, promesse faite à lui-même après une greffe de moelle osseuse, il y a 4 ans.



Après le bouleversant Journal d'un vampire en pyjama, Mathias Malzieu retrouve la veine du merveilleux de La Mécanique du cœur avec cette Sirène à Paris, l'histoire d'amour impossible entre un homme et une sirène dans le Paris contemporain. Nous sommes en juin 2016, la Seine est en crue. De nombreuses disparitions sont signalées sur les quais. Attiré par un chant aussi étrange que beau, Gaspard Snow découvre le corps d'une sirène blessée, inanimée sous un pont de Paris. Il décide de la ramener chez lui pour la soigner, mais tout ne passe se pas comme prévu. La sirène explique à Gaspard que les hommes qui entendent sa voix tombent si intensément amoureux d'elle qu'ils en meurent tous en moins de trois jours. Quant à elle, il lui sera impossible de survivre longtemps loin de son élément naturel... À travers ce conte moderne, Mathias Malzieu questionne l'engagement poétique et le pouvoir de l'imagination dans une époque troublée. Ce livre est une déclaration d'amour à l'amour, au panache, à l'épique, à la camaraderie et à la surprise.

Émission Entrez sans frapper