Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Depuis Montréal, Martin Winckler, médecin militant féministe français connu comme romancier et essayiste. Il a participé au Libé des écrivains, paru le 19 mars dernier. Son dernier roman paru est "L'École des soignantes" chez P.O.L en 2019.



2039. Hannah Mitzvah quitte sa lucrative activité de codage informatique et émigre à Tourmens (ville de France qui apparaît déjà dans tous les romans de Martin Winckler) pour se former au soin. Là, on ne soigne pas comme ailleurs : dès 2022, un mouvement féministe transforme le CHU en école expérimentale et révolutionne l'apprentissage du soin, concentre ses efforts sur l'accueil bienveillant, la formation de professionnelles de santé empathiques et une approche globale des personnes. La médecine qu'on pratique est centrée avant tout sur la santé des femmes. A l'École des soignantes, Hannah apprend que pour avoir le droit de pratiquer les gestes les plus sophistiqués (opérer une tumeur du cerveau), on doit d'abord apprendre à délivrer les plus simples : aider une soignée à se lever, se laver, se nourrir mais aussi panser, et écouter le récit des personnes, respecter leurs aspirations.