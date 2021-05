Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le journaliste français Camille Larbey pour son livre "Marlene Dietrich, celle qui avait la voix" (Capricci/Collection Stories).



Des cabarets miteux de Berlin aux plateaux d'Hollywood. Du front de l'Ouest durant la Seconde Guerre mondiale aux casinos de Las Vegas. Des soirées paisibles aux côtés de Jean Gabin aux engueulades homériques avec Fritz Lang... Marlene Dietrich a connu tous les extrêmes et a traversé le siècle avec une passion qui la démarque de Garbo, sa grande rivale des débuts. Jusqu'à la fin, dans un appartement parisien devenu son empyrée, elle restera "le Mythe", clamant que sa carrière n'a commencé qu'avec l'Ange bleu, son premier film parlant. Car Marlene le sait, son atout, c'est sa voix inimitable, suave et cajoleuse. Celle-ci n'est pas la plus belle ni la plus puissante, mais la star aura su l'utiliser mieux que quiconque pour envoûter le public, se construire une carrière à l'épreuve du temps et vivre quelques aventures rocambolesques.