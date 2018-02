Marina Abramovic et Damien Jalet - Entrez sans frapper - 02/02/2018

Dans le cadre du centenaire de la mort du compositeur français Claude Debussy (25 mars 1918), on reçoit l'artiste serbe Marina Abramovic et le danseur et chorégraphe Damien Jalet franco-belge pour la nouvelle production de l'unique opéra achevé de Claude Debussy, d'après l'oeuvre de Maurice Maeterlinck : "Pelléas et Mélisande", qui se joue les 2, 4, 6, 8, 10 et 13 février à l'Opéra d'Anvers et les 23, 25 et 27 février + 1, 3 et 4 mars à l'Opéra de Gand.

Émission Entrez sans frapper