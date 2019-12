Le Mug - Invité 2 : Le Mug sur Auvio

Marie-Paule Kumps et Bernard Cogniaux qui signent une série télé... au théâtre : Saison One 2.0 : une vraie série comme à la TV, avec des acteurs qui bougent et des épisodes qu’on ne raterait sous aucun prétexte. Son pitch ? Tout simplement la chronique de la saison d’un petit théâtre belge. Au fil des épisodes, les auteurs vous embarqueront pour une croisière qui s’amusera à croquer le milieu théâtral dans ce qu’il a de plus juteux ! Cliffhangers insoutenables garantis.