Marie NDiaye - Entrez sans frapper - 02/05/2019

L'autrice française Marie NDiaye, Prix Goncourt en 2009 pour Trois Femmes puissantes, pour son livre (théâtre) "Trois pièces" (Gallimard). Une interview enregistrée au Festival Passa Porta 2019.



Délivrance : Un exilé écrit à sa femme. Ses lettres se succèdent, dans lesquelles il la supplie d'aller voir ses vieux parents, réclame des nouvelles d'elle et de leur enfant... Berlin mon garçon : Marina part à Berlin chercher son fils qui s'y est fourvoyé. À son arrivée, elle est horrifiée par la laideur et la tristesse de la ville, malgré l'accueil de Rüdiger avec qui elle devra partager un appartement dans Corbusierhaus en vertu d'une loi nouvellement promulguée... Honneur à Notre Élue : Les habitants d'une ville parlent de leur élue, une femme extraordinaire. Elle est parmi eux présence bienfaisante, très humaine même si on ne sait pratiquement rien d'elle, pas même son nom. L'Opposant tente de rassembler des arguments pour mettre un terme à son mandat, mais, comme tous les autres, il aime Notre Élue...

Émission Entrez sans frapper