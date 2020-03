Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'auteur éclectique Marcus Malte pour son nouveau roman "Aires" (Zulma). En 2016, il reçoit le prix Femina pour son livre à succès "Le garçon". Souvent qualifié d'inclassable, il passe des histoires d'amour violentes et improbables ("Carnage, constellation") aux fantômes ("Garden of love"). Dans "Aires", l'auteur pose un regard critique sur toutes les dérives et les inepties de notre société. Ils sont sur l'autoroute, chacun perdu dans ses pensées. La vie défile, scandée par les infos, les faits divers, les slogans, toutes ces histoires qu'on se raconte - la vie d'aujourd'hui, souvent cruelle, parfois drôle, avec ses faux gagnants et ses vrais losers. Frédéric, lanceur d'alerte devenu conducteur de poids lourds, Catherine, qui voudrait gérer sa vie comme une multinationale du CAC 40, l'écrivain sans lecteurs en partance pour « Ailleurs », ou encore Sylvain, débiteur en route pour Disneyland avec son fils... Leurs destins vont immanquablement finir par se croiser.