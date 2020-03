Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Marc Cerrone pour son nouvel album, "DNA". Il y a plus de 40 ans, Cerrone sortait « Supernature », et donnait naissance à une disco plus synthétique, mutante. Un titre visionnaire, écrit par Lene Lovich, alors en passe de devenir une des icônes de la scène punk et new wave anglaise, qui s’inquiétait déjà du futur de la planète et qui s’est vendu, avec l’album éponyme, à près de 8 millions de copies. Cette année, il dévoile le Supernaturien « The Impact », porté par le discours de Jane Goodall (célèbre éthologue et activiste britannique) qui déplore les effets désastreux de notre civilisation sur la faune et la flore. Un teaser d’un nouvel album portant bien son nom « DNA » - Retour aux sources musicales. Avec un Cerrone à la fois vintage et furieusement contemporain.