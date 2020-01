Majuscules : Hubert et Laurent Védrine, Geneviève Damas, Florent Oiseau, Roland Giraud et Maaïke Jansen sur Auvio

- Hubert et Laurent VEDRINE pour « Olrik, la biographie non autorisée », éditions Fayard

- Geneviève DAMAS pour « La solitude du Mammouth ». Du 14 janvier au 14 février 2020 au Théâtre Le Public

- Florent OISEAU pour son nouveau roman "Les Magnolias" (Allary).

- Roland GIRAUD et Maaïke Jansen pour la pièce « Hate Letters » du 21 au 26 janvier au Centre culturel d'Auderghem à Bruxelles

