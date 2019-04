Majuscules - 07/04/2019

Nous débuterons ce Majuscules avec un thriller signé par Thibaut VERBIEST "Libre !", une histoire futuriste d'une attaque terroriste via l'intelligence artificielle. L'enjeu? Le contrôle de l'énergie. Captivant ...



On enchaîne avec une saga historique autour de l'asservissement et de la liberté et "Citizen Narcisse"- Tome 2 de la « Dynastie des boiteux ». Une série signée Bessora, aux Editions du Serpent à Plumes.



Et puis - 25è anniversaire du génocide rwandais oblige!- nous accueillons la parole d'une survivante : Clémentine Wamaryia qui inaugure une nouvelle collection aux Editions Les Escales avec "La fille au sourire de perles" !



Enfin, nous terminerons avec une visite de la Maison Horta relookée et offrant trois expos inédites, en compagnie de Benjamin Zurstrassen.



Bon appétit littéraire et culturel !

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS