Majuscules - 31/03/2019

Nous débuterons avec le thriller signé par Michel BUSSI " J'ai dû rêver trop fort "! Michel Bussi qui présente ce polar amoureux à Quai du polar à Lyon ce week-end.

On enchaîne avec une autre histoire d'amour drôle et venimeuse avec une pièce de théâtre au Centre culturel d'Auderghem "Tant qu'il y a de l'amour". Marie-Anne Chazel vient nous en parler !

Et puis un hommage à l'incroyable Marc Wasterlain au Centre belge de la bande dessinée et le principal intéressé sera à nos côtés.

Avant de clôturer avec les 60 ans - cultes !- du Petit Nicolas !

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS