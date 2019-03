Majuscules - 17/03/2019

Nous débuterons ce Majuscules avec un récit BD signé par Christian LAX "Maternité rouge", une plongée au cœur du dilemme : sauver des œuvres d'art ou des êtres humains ? La question est au cœur des conflits.

Ensuite, nous irons au programme de la langue française en fête et sa 15è édition avec un accroissement net des locuteurs africains.

Rencontre ensuite avec une personnalité de la scène ET de la plume ET du dessin : Kent nous offre un bijou : "Peine perdue"

On terminera avec un récit trash "Nino dans la nuit" signé Capucine et Simon Johanin, de l'écriture cinéma



Bon appétit littéraire !

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS