Nous débuterons ce Majuscules avec « L'Insomnie », un roman signé par Tahar Ben Jelloun, aux Editions Gallimard.



Nous poursuivrons avec Nicole Croisille qui joue « Jeanne » au Centre culturel d'Auderghem et Barbara Krajewsja qui signe « Les salons littéraires » aux Editions Jourdan.



Pour finir, Jean-François Politzer et Rachid Benbouchta évoqueront « Madame Rosa », un spectacle présenté à l'Espace Magh.





Bon appétit littéraire et théâtral !

