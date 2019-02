Majuscules - 24/02/2019

Nous débuterons avec le majuscule roman signé par Harold COBERT "Belle-Amie", suite choisie et écrite à la manière de Guy de Maupassant. Que devient Bel-Ami ? Sur fond de crise du canal de Panama une plongée grand angle au 19ème siècle politique et courtisan.

On poursuit avec une biographie romancée de La Goulue, Louise Weber signée aux éditions du Rocher. La Reine du Moulin Rouge et du Cancan, une femme libre et au grand cœur. Un destin tragique.

Une jeunesse enfuie, signée Arnaud LE GUERN pour suivre. Ou comment un jeune ado voit son père médecin partir pour la guerre du Golfe et comment il tue l'absence par l'insouciance des premières histoires. Un cri d'amour paternel à retardement.

Et on termine avec un superbe texte théâtral, signé Amélie NOTHOMB, monté à La Valette à Ittre. Michel WRIGHT nous en parle de ces "Combustibles" : quel livre peut-on livrer aux flammes pour se chauffer au cœur d'une ville assiégée quand il n'y a plus rien d'autre à brûler que sa bibliothèque ? Dilemme .



Bon appétit littéraire et théâtral !

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS